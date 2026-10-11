Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Що відомо про атаку на дата-центр "Яндекса"?

Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи у Володимирській області.

Ймовірно, під атакою опинився дата-центр "Яндекса" потужністю 50 МВт, розрахований на 2880 IT-стійок.

Після повідомлень про вибухи користувачі зіткнулися з перебоями в роботі кількох сервісів компанії. Зокрема, перестали працювати голосовий помічник "Аліса", музичний сервіс "Яндекс Музика", платформа "Яндекс Телеміст", а також повний спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud. Загалом у списку непрацюючих зазначено понад 80 ключових сервісів та компонентів системи.

Водночас офіційної інформації про ураження дата-центру наразі немає.

Дата-центр "Яндекс" після атаки / Фото Exilenova+



У сервісах "Яндекс" фіксують збій / Скриншот Exilenova+