Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ровненскую ОВА.

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На Ровненщине проверят укрытия

Укрытия во время воздушной тревоги должны быть открытыми, на чем акцентировал глава ОВА Александр Коваль.

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые хранилища были закрыты. Это недопустимо,

– подчеркнул Коваль.

Он поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло, а "руководителям громад отметил их персональную ответственность за такие случаи".

Глава ОВА также призвал жителей сообщать о нарушениях в полицию или на горячую линию ОВА.

В то же время в Украине действует закон, который предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение правил содержания и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты.