В связи с этим там работала ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Ровненской ОВА Александра Коваля.

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Какие последствия атаки на Ровненскую область

По данным начальника Ровненской ОВА, последствий для гражданской инфраструктуры нет. Стоит заметить, что воздушную тревогу на Ровненщине объявили в 08:56. Уже в 09:00 в Воздушных силах сообщили о движении ракет в направлении области.

Как сообщали мониторинговые каналы, на этот раз россияне применили "Кинжалы". Около 09:07 на Ровненщине прогремели взрывы. Тогда как в 09:32 в области объявили отбой угрозы.

Напомним, что в ночь на 9 июня российские военные комбинированно атаковали Ровненскую область. Сначала россияне применили "Шахеды", а чуть позже запустили крылатые ракеты и, предварительно, "Кинжалы".

По вражеским целям работала украинская ПВО. В результате атаки в Дубно прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, этой ночью в пределах Ровненской области зафиксировали десятки ударных беспилотников.