Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные сообщества и городского голову Ровно Александра Третьяка.

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Что известно о взрывах на Ровенщине

В Ровенской области появилась опасность из-за атаки дронами-камикадзе. Россия применяет "Шахеды" по многим областям. Противовоздушная оборона отражает атаку дронов.

Городской голова Ровно в 00:09 сообщил, что на общину движутся российские БпЛА и призвал людей перейти в укрытие. В 00:26 БпЛА достигли города Дубно.

Местная удачная пока не сообщает, есть ли последствия атаки. Россия продолжает терроризировать гражданское население Украины в разных областях.

Какие области были под атакой дронов

Вечером 8 июня Россия атаковала Киевскую область Самар на Днеропетровщине, Запорожье и Сумы. Известно, что 23-летний мужчина пострадал в Запорожье, он находится в больнице. Воздушные Силы ВСУ до сих пор фиксируют движение дронов из разных регионов России и временно оккупированного Крыма.