Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Что известно о взрывах в Запорожье

Россия начала очередную атаку по Украине. Под прицелом врага снова было Запорожье. По данным Воздушных Сил ВСУ, на эту область из Днепропетровской двигался разведывательный дрон в 18:10.

Вражеский разведывательный БпЛА в Синельниковском районе Днепропетровской области в направлении Запорожской области! Привлечены средства для ущерба,

– говорилось в сообщении военных.

Через несколько часов областная военная администрация опубликовала информацию о взрывах в городе и работе ПВО по вражеской цели. Громко в Запорожье было примерно в 20:09.

По всей видимости, по городу россияне применили "Шахеды", пролет которого зафиксировали мониторинговые каналы.

Глава ОВА сообщил, что в нескольких районах Запорожья после атаки дронов видны задымления. На место пожаров выехали экстренные службы по обследованию территории. Предварительно известно об одном пострадавшем человеке.

Жителей города и области призывают находиться в безопасности отбоя тревоги, ведь опасность продолжается.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, днем ​​7 июня россияне также атаковали Запорожье ракетой. Город оказался под комбинированной атакой агрессора. К счастью, пострадавших в результате обстрела не было.