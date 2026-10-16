Об этом сообщает Ровенская ОГА.

О чем предупреждают жителей Ровенской области?

Жителей области призывают позаботиться о безопасности своих близких и не пренебрегать предупреждениями об опасности. Также рекомендуют заранее зарядить мобильные телефоны и другие гаджеты, а также подготовить запасные источники питания.

Местные власти подчеркивают, что следует быть готовыми к различным сценариям развития событий. Людей призывают сохранять бдительность и беречь себя и своих родных.

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Напомним, в результате масштабной российской атаки на Ровно погиб один человек, также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, российские беспилотники повредили школу.

Кроме того, из-за удара возникли перебои с электроснабжением в Ровно и прилегающих населенных пунктах. Ключевые объекты жизнеобеспечения перешли на альтернативные источники питания.

В областном центре из-за проблем со светом остановились троллейбусы. По информации "Укрэнерго", российская атака с использованием дронов повредила энергетическую инфраструктуру магистральной сети, которая обеспечивает электроснабжение Ровенской области.

Энергетики планируют восстанавливать электроснабжение по резервным схемам, а аварийно-восстановительные работы начнут, только что обстановка с безопасностью позволит это сделать.