Про це повідомляє Рівненська ОДА.

Про що попереджають мешканців Рівненщини?

Жителів області закликають подбати про безпеку своїх близьких і не нехтувати попередженнями про небезпеку. Також рекомендують заздалегідь зарядити мобільні телефони та інші гаджети, а також підготувати запасні джерела живлення.

Місцева влада наголошує, що варто бути готовими до різних сценаріїв розвитку подій. Людей закликають зберігати пильність і берегти себе та своїх рідних.

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Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки на Рівне загинула одна людина, також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, російські безпілотники пошкодили школу.

Крім того, через удар виникли перебої з електропостачанням у Рівному та навколишніх населених пунктах. Ключові об'єкти життєзабезпечення перейшли на альтернативні джерела живлення.

В обласному центрі через проблеми зі світлом зупинилися тролейбуси. За інформацією "Укренерго", російська дронова атака пошкодила енергетичну інфраструктуру магістральної мережі, яка забезпечує електропостачання Рівненщини.

Енергетики планують відновлювати живлення за резервними схемами, а аварійно-відновлювальні роботи розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація.