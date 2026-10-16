Про вибухи повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Що відомо про вибухи?

Місцеві жителі повідомили про вибухи, які пролунали в місті близько 15:21. Відомо, що в напрямку міста рухалися безпілотники.

Реактивні БпЛА у напрямку Рівного з півночі,

– попереджали Повітряні сили.

Згодом, близько 15:40, у місті пролунав повторний вибух. Пізніше, о 16:07, місцеві знову почули вибухи.

Наразі офіційної інформації про можливі наслідки російської атаки немає. Водночас у регіоні триває повітряна тривога, а російські безпілотники продовжують атакувати західні області України. Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, перебувати в укриттях або інших безпечних місцях і залишатися там до офіційного відбою загрози.

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Що відомо про наслідки попередньої атаки на Рівненщину?

На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждала одна людина. Через удар загорівся приватний житловий будинок, який вогонь повністю знищив.

За інформацією ДСНС, рятувальники прибули на місце події, ліквідували пожежу та розібрали завали.

Нагадаємо, уранці 16 жовтня у Хмельницькому пролунали вибухи після повідомлення Повітряних сил про рух реактивного БпЛА в напрямку міста. За словами голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, в області працювали сили ППО, є збиття.

У Кам'янець-Подільському районі внаслідок атаки пошкоджено 10 житлових будинків, в одному з них загорілася літня кухня, пожежу ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Водночас у Шепетівському районі триває гасіння пожежі на нафтобазі, роботи ускладнює безпекова ситуація.