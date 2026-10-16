О взрывах сообщают корреспонденты "Суспильне".

Что известно о взрывах?

Местные жители сообщили о взрывах, прогремевших в городе около 15:21. Известно, что в направлении города двигались реактивные БПЛА.

Реактивные БпЛА в направлении Ровно с севера,
– предупреждали Воздушные силы.

Впоследствии около 15:40 в городе раздался повторный взрыв. Позже, в 16:07, местные снова услышали взрывы.

Пока официальной информации о возможных последствиях российской атаки нет. В то же время в регионе продолжается воздушная тревога, а российские беспилотники продолжают атаковать западные области Украины. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях или других безопасных местах и ​​оставаться там до официального отбоя угрозы.

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Что известно о последствиях предыдущей атаки на Ровенщину?

В Ровенской области в результате российской атаки пострадал один человек. Из-за удара загорелся частный жилой дом, который огонь полностью уничтожил. По информации ГСЧС, спасатели прибыли на место происшествия, ликвидировали пожар и разобрали завалы.
Напомним, утром 16 октября в Хмельницком прогремели взрывы после сообщения Воздушных сил о движении реактивного БпЛА в направлении города. По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, в области работали силы ПВО, есть ущерб.
В Каменец-Подольском районе в результате атаки повреждены 10 жилых домов, в одном из них загорелась летняя кухня, пожар ликвидировали спасатели. Пострадавших нет. В то же время в Шепетовском районе продолжается тушение пожара на нефтебазе, работы усложняет ситуация с безопасностью.