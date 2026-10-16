О взрывах сообщают корреспонденты "Суспильне".
Что известно о взрывах?
Местные жители сообщили о взрывах, прогремевших в городе около 15:21. Известно, что в направлении города двигались реактивные БПЛА.
Реактивные БпЛА в направлении Ровно с севера,
– предупреждали Воздушные силы.
Впоследствии около 15:40 в городе раздался повторный взрыв. Позже, в 16:07, местные снова услышали взрывы.
Пока официальной информации о возможных последствиях российской атаки нет. В то же время в регионе продолжается воздушная тревога, а российские беспилотники продолжают атаковать западные области Украины. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях или других безопасных местах и оставаться там до официального отбоя угрозы.
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