Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке

В 7:24 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА, летящем курсом на Хмельницкий с юга.

Уже в 7:26 стало известно о взрывах в городе.

О возможных последствиях атаки власти пока не сообщали.

Важно! Строго соблюдайте правила безопасности и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Атака продолжается. Куда летят российские цели, можно следить на сайте хронологии 24 Канала.

Напомним, что всю ночь и утром в Ровно раздавались взрывы. Громко было также в других западных городах, в частности в Ивано-Франковске, Луцке и Чорткове.