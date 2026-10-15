Воздушные силы сообщают о передвижении целей. 24 Канал собрал всю важную информацию в одном месте.
Где сейчас угроза?
Россия запустила по Украине беспилотники. До отбоя тревоги в вашем районе оставайтесь в укрытии!
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, последствиях российских обстрелов, а также о главных новостях Украины и мира вы можете узнавать в телеграм-канале 24 Канала.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, мимо Павлограда, курс – северо-западный. Черниговская область: реактивные БПЛА вдоль границы с Беларусью и мимо Чернигова в направлении Киевской области. Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Томашполя. Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Подольска и Балты в направлении Винницкой области. Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью. Реактивный БПЛА в Одесской области, курс северо-западный.
Реактивный БПЛА в Днепропетровской области, мимо Павлограда, курс – северо-западный.
Черниговская область: реактивные БПЛА вдоль границы с Беларусью и мимо Чернигова в направлении Киевской области.
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Томашполя.
Одесская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Подольска и Балты в направлении Винницкой области.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью.
Реактивный БПЛА в Одесской области, курс северо-западный.