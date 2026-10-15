Воздушные силы сообщают о передвижении целей. 24 Канал собрал всю важную информацию в одном месте.

Где сейчас угроза?

Россия запустила по Украине беспилотники. До отбоя тревоги в вашем районе оставайтесь в укрытии!

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Где сейчас тревога: смотрите карту