Повітряні сили повідомляють про рух цілей. 24 Канал зібрав усе головне в одному місці.
Де зараз загроза?
Росія запустила по Україні безпілотники. До відбою тривоги у вашому районі перебувайте в укритті!
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Де зараз тривога: дивіться карту
Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний.
Чернігівщина: реактивні БпЛА вздовж кордону з Білоруссю та повз Чернігів в напрямку Київщини.
Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Томашполя.
Одещина: реактивний БпЛА повз Подільськ та Балту в напрямку Вінничини.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.
Реактивний БпЛА на Одещині, курс північно-західний.