Повітряні сили повідомляють про рух цілей. 24 Канал зібрав усе головне в одному місці.

Де зараз загроза?

Росія запустила по Україні безпілотники. До відбою тривоги у вашому районі перебувайте в укритті!

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Де зараз тривога: дивіться карту

18:45, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на Дніпропетровщині, повз Павлоград курс північно західний.

18:41, 15 жовтня

Чернігівщина: реактивні БпЛА вздовж кордону з Білоруссю та повз Чернігів в напрямку Київщини.

Вінничина: реактивний БпЛА в напрямку Томашполя.

18:32, 15 жовтня

Одещина: реактивний БпЛА повз Подільськ та Балту в напрямку Вінничини.

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю.

18:18, 15 жовтня

Реактивний БпЛА на Одещині, курс північно-західний.