Разрушения и пожары после массированного обстрела: враг атаковал Шостку

Ночью 30 мая российские войска били по Шостке Сумской области. В результате массированной атаки в городе фиксировали повреждения гражданской инфраструктуры и возгорания пожаров.

Подробнее о последствиях обстрела рассказали представители местной власти и ГСЧС.

Смотрите также Россияне атакуют промышленную зону Запорожья: уже известно о двух раненых

Что известно об ударе по Шостке?

Как отметил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, во время массированной атаки часть дронов удалось обезвредить благодаря работе сил ПВО.

Однако, к сожалению, кое-где произошли попадания. Предварительно обошлось без пострадавших. По данным спасателей, повреждены жилые и нежилые здания, админздания и транспорт.

Пожары возникли одновременно на нескольких локациях. Из-за угрозы повторных ударов БпЛА специалисты ГСЧС были вынуждены приостанавливать работу и прятаться в укрытия.

Последствия российской атаки в Шостке: смотрите фото

Отметим, что утром 30 мая под обстрелом оккупантов находилось и Запорожье. К сожалению, из-за атаки на промышленную зону погиб один человек, известно также об одном раненом. Взрыв прогремел и в Ровно.

В целом же, российские войска ночью осуществили комбинированную атаку, использовав баллистическую ракету "Искандер-М", шесть Х-101 и около 290 дронов различных типов. Украинская ПВО сбила или подавила 284 цели.