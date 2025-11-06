Украинские дроны "высадили в воздух" склад "Шахедов" в Донецке: ССО показали эксклюзивное видео

Украинские войска продолжают противодействовать россиянам. Вечером 5 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли огневое поражение по базе хранения, комплектования и запуска дронов типа Shahed во временно оккупированном Донецке.

Защитники поделились эксклюзивными кадрами операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.

Смотрите также Горит Волгоградский НПЗ и нефтяные объекты в Крыму: Генштаб подтвердил поражение

Какие последствия работы дронов ССО в Донецке?

По данным Сил специальных операций, российская военная инфраструктура была расположена на территории бывшего международного аэропорта. Более 90 процентов запущенных дронов ССО достигли своей цели. Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.

Это была совместная операция: ССО, СБС и РВиА. Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные действия с целью остановки военной агрессии России. Силы специальных операций: Всегда за чертой!

– говорится в сообщении.

Дроны поразили склад "Шахедов" в Донецке: видео ССО

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Какую еще российскую инфраструктуру удалось поразить?