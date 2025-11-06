Українські дрони "висадили у повітря" склад "Шахедів" у Донецьку: ССО показали ексклюзивне відео

Українські війська продовжують протидіяти росіянам. Ввечері 5 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій завдали вогневого ураження по базі зберігання, комплектування та запуску дронів типу Shahed у тимчасово окупованому Донецьку.

Захисники поділилися ексклюзивними кадрами операції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Які наслідки роботи дронів ССО у Донецьку?

За даними Сил спеціальних операцій, російська військова інфраструктура була розташована на території колишнього міжнародного аеропорту. Понад 90 відсотків запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух і подальшу детонацію зафіксували на відео чисельні очевидці.

Це була спільна операція: ССО, СБС та РВіА. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки військової агресії Росії. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!

– йдеться у повідомленні.

Дрони уразили склад "Шахедів" у Донецьку: відео ССО

Яку ще російську інфраструктуру вдалося уразити?