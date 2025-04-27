Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина. Под удар попал район железнодорожного вокзала и промышленная зона города.

Читайте также Пограничники поймали на видео момент падения "Шахеда" на Киевщине

В Славянске атака дронами

По предварительной информации, вражеские беспилотники типа "Герань-2" атаковали гражданскую инфраструктуру. Несмотря на массированную атаку, удалось избежать жертв среди местных жителей, повреждения критической инфраструктуры также не зафиксированы.

Власти оперативно работают над ликвидацией последствий обстрелов. В промзоне города зафиксированы отдельные повреждения.

К тому же ночью 27 апреля российские войска атаковали Украину, запустив 149 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов с нескольких направлений. Работала ПВО.

Вследствие вражеской атаки пострадали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесская область, Донецкая область, Сумщина и Черкасская область.

К слову, 18 марта российские войска также обстреляли Славянск, ранив двух человек. Их госпитализировали в больницу с минно-взрывными травмами и убойными ранами. По данным правоохранителей, в Славянске поврежден 21 частный дом и транспортные средства.