Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна. Під удар потрапив район залізничного вокзалу та промислова зона міста.

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У Слов’янську атака дронами

За попередньою інформацією, ворожі безпілотники типу "Герань-2" атакували цивільну інфраструктуру. Попри масовану атаку, вдалося уникнути жертв серед місцевих жителів, пошкодження критичної інфраструктури також не зафіксовані.

Влада оперативно працює над ліквідацією наслідків обстрілів. У промзоні міста зафіксовані окремі пошкодження.

До того ж уночі 27 квітня російські війська атакували Україну, запустивши 149 "Шахедів" і безпілотників-імітаторів з кількох напрямків. Працювала ППО.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.

До слова, 18 березня російські війська також обстріляли Слов'янськ, поранивши двох людей. Їх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами. За даними правоохоронців, в Слов'янську пошкоджено 21 приватний будинок і транспортні засоби.