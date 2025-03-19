Правоохоронці розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Про це пише 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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Російська атака по Слов'янську: які наслідки

У вівторок, 18 березня, російські війська завдали удару по Слов’янську. Яким озброєнням атакували українське місто – ще встановлюється. Відомо, що через обстріл одного з районів міста двох людей віком 58 і 59 років було поранено. Їх госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами та забійними ранами. У 71-річної жінки внаслідок російського обстрілу сталася гостра реакція на стрес.

За даними правоохоронців, в Слов'янську пошкоджено 21 приватний будинок і транспортні засоби.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів проти цивільного населення,

– йдеться в повідомленні.

Інший воєнний злочин росіяни скоїли на Сумщині. Цієї ночі окупанти атакували "Шахедом" область. Дрон впав на дах Краснопільської лікарні. На щастя, обійшлося без постраждалих, але покрівля будівлі зазнала ушкоджень. Кількома годинами раніше ворожий безпілотник влучив у дах Сумської обласної клінічної лікарні.