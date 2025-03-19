Повідомляє 24 Канал з посиланням на тимчасового виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашникова.

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Які наслідки атаки на Київщину

Калашников розповів, що внаслідок ворожої атаки на Київщину постраждала людина у Бучанському районі.

Чоловік 60 років отримав поранення обох нижніх кінцівок. Наразі він госпіталізований в місцеву лікарню. Постраждалому надається вся необхідна медична допомога,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, попередньо у трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. Також вдалося ліквідувати пожежі трьох таунхаусів.

Наслідки атаки Росії на Київщину / Фото Миколи Калашникова

Кореспондентка 24 Каналу розповіла, що один з російських БпЛА влучив прямо у будинок у Бучанському районі. На щастя, минулося без постраждалих, дітей встигли винести.

Російський дрон влучив в будинок у Бучанському районі: дивіться відео

В Обухівському та Фастівському районах було ліквідовано загоряння трав'яного настилу. Також відомо, що у Бориспільському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Наразі на місцях російської атаки працюють всі оперативні служби.

В ОВА пообіцяли надати додаткову інформацію згодом.

До слова, російські "Шахеди" також атакували Київ. Вибухи у столиці пролунали 18 березня близько 23:01, однак офіційної інформації щодо наслідків наразі немає.