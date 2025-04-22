Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Сумщины. После ночной атаки россиян на Сумщине спасатели не только разбирали завалы, но и услышали скуление – под обломками дома уцелела собака.

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История спасения собачки на Сумщине

Ее удалось достать живой и передать хозяйке. Ночью враг нанес авиаудары по Белопольской и Ворожбянской громадам. Повреждены по меньшей мере 9 частных домов, один человек получил травмы.

Настоящее чудо случилось во время разведки в Белопольской громаде. Среди обломков одного из обстрелянных домов спасатели услышали тихое скуление – песик выжил, хотя был полностью завален. Его осторожно вытащили из-под обломков и вернули владелице.

Также накануне спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме Краснопольской громады, который возник в результате очередного вражеского удара.