Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС Сумщини. Після нічної атаки росіян на Сумщині рятувальники не лише розбирали завали, а й почули скавучання – під уламками будинку вціліла собака.

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Історія порятунку песика на Сумщині

Її вдалося дістати живою та передати господарці. Уночі ворог завдав авіаударів по Білопільській та Ворожбянській громадах. Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, одна людина отримала травми.

Справжнє диво трапилося під час розвідки в Білопільській громаді. Серед уламків одного з обстріляних будинків рятувальники почули тихе скавучання – песик вижив, хоча був повністю завалений. Його обережно витягли з-під уламків і повернули власниці.

Також напередодні рятувальники ліквідували пожежу в багатоквартирному будинку Краснопільської громади, яка виникла внаслідок чергового ворожого удару.