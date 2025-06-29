Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА Олега Григорова.

Смотрите также Ракеты и БпЛА врага массированно атаковали Украину: какие последствия

Враг обстрелял Сумскую область

Глава областной военной администрации рассказал о российской атаке на Сумскую область утром 29 июня.

Этим утром россияне нанесли удары по Конотопской и Лебединской общинах. Последствия уточняются,

– сказал он.

Григоров отметил, что на местах попаданий работают все экстренные службы. По состоянию на 10:34 угроза еще продолжается – власти призывают жителей находиться в безопасных местах.

Напомним, что в ночь на 29 июня Россия атаковала Украину 530 целями. По предварительным данным, по состоянию на 08:30 украинская противовоздушная оборона обезвредила 475 средств воздушного нападения: 249 целей сбито огневыми средствами, еще 226 – локально потеряны.

В результате ночного обстрела погиб летчик F-16 Максим Устименко. Он успел сбить 7 воздушных целей.