В Сумах БпЛА врезался в жилую многоэтажку

Во время массированной атаки пострадали среди других городов Украины в Сумах. Там вражеский дрон врезался в жилой дом.

Об этом и других последствиях сообщил представитель городской власти Артем Кобзарь. Вот какая информация есть на данный момент.

Что известно об обстреле Сум 2 июня и его последствиях?

Сумы попали под вражеский обстрел ночью 2 июня во время массированной комбинированной атаки врага на Украину. Российская армия применила БпЛА, баллистику и крылатые ракеты.

По информации городских властей, россияне нанесли удары по жилому сектору Сум.

Один из беспилотников врезался в многоэтажку на уровне 9 этажа. Возникло задымление, также в доме выбиты окна, и оттуда госпитализировали пожилую женщину. Это произошло в Заречном районе.

Еще один беспилотник попал в частный сектор, по меньшей мере один дом охватил пожар, а в соседних взрывной волной выбило окна Здесь уже говорится о Ковпаковском районе.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

Атака продолжается, если в вашем регионе тревога – позаботьтесь о безопасности. Под массированным ударом и многие другие города Украины, в частности Киев, Днепр, Запорожье и Харьков.