Российские ресурсы обвиняют Украину в атаке на танкер возле Турции: как отреагировали в МИД

Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке на свое судно Midvolga-2 у вод Турции. В МИД опровергают это.

Маршрут судна представляется крайне странным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в X и Центр противодействия дезинформации.

Как Россия врет об атаке на свое судно возле Турции?

В сети распространяются фейковые сообщения об "украинской атаке" на российское судно Midvolga-2. Его атаковали у берегов Турции. В Украине это опровергают.

Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала,

– отметил Георгий Тихий.

Что известно об атаке на российское судно возле Турции?