Российские ресурсы обвиняют Украину в атаке на танкер возле Турции: как отреагировали в МИД

2 декабря, 20:50
Сергей Попович
Основные тезисы
  • Российские ресурсы обвиняют Украину в атаке на судно Midvolga-2 у вод Турции, но МИД Украины это опровергает.
  • Маршрут судна из России в Грузию через СЭЗ Турции выглядит странным и намекает на возможную инсценировку со стороны России, заявил Георгий Тихий.

Российская пропаганда обвиняет Украину в атаке на свое судно Midvolga-2 у вод Турции. В МИД опровергают это.

Маршрут судна представляется крайне странным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера МИД Украины Георгия Тихого в X и Центр противодействия дезинформации.

Как Россия врет об атаке на свое судно возле Турции?

В сети распространяются фейковые сообщения об "украинской атаке" на российское судно Midvolga-2. Его атаковали у берегов Турции. В Украине это опровергают.

Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные обвинения, выдвинутые российской пропагандой. Кроме того, якобы маршрут из России в Грузию через СЭЗ Турции не имеет смысла и намекает на то, что Россия, возможно, все это инсценировала, 
– отметил Георгий Тихий.

Что известно об атаке на российское судно возле Турции?

  • Танкер Midvolga атаковали вблизи турецкого побережья. Экипаж корабля не пострадал. Судно с исправными двигателями продолжило движение в направлении города Синоп.

  • Владельцем танкера является Средневолжская судоходная компания, а судно построено в 2014 году.