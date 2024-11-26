Региональный редактор ZAXID.NET и корреспондент ZAXID.NET 24 Канала Зоряна Яремишин рассказала, что в городе также есть проблемы с водоснабжением и мобильной связью. С начала полномасштабного вторжения Тернополь еще не находился в таком сложном положении.

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Как живет Тернополь после атаки дронами

Региональный редактор рассказала, что после ночной атаки в Тернополе до сих пор есть проблемы с электропотреблением, город практически от него отключен. Кроме того, есть проблемы с водоснабжением, на что жалуются горожане в социальных сетях. Эту ситуацию водоканал сейчас пытается исправить.

Заметьте! Мэр города Сергей Надал сообщил, что сейчас в Тернополе самая критическая ситуация с начала полномасштабного вторжения. По его словам, пока неизвестно, когда будет восстановлено электроснабжение в областном центре. Все зависит не только от работы энергетиков, а от возможности получения дополнительной мощности электроэнергии.

Также в Тернополе не курсирует электротранспорт. Городской совет дал указание, чтобы на эти маршруты выехало больше автобусов, чтобы люди могли добраться до работы.

Школы и детские сады функционируют. Те заведения, где нет электроснабжения, будут работать благодаря генераторам.

Сейчас продолжается поисковая работа соответствующих служб по поиску обломков "Шахедов". БПЛА пытались сбивать ПВО и специальные мобильные группы.

Подобной ситуации еще не было. Электричества нет практически в каждом микрорайоне Тернополя. Из-за этого нет и стабильной мобильной связи, а лифтовые системы отключили,

– отметила Яремишин.

К слову, сегодня страна-агресор осуществила комбинированную атаку на Украину, запустив 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и рекордное количество "Шахедов". ПВО удалось сбить 76 вражеских целей над различными областями Украины. К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки БПЛА в нескольких регионах повреждены дома.