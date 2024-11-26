Россия в ночь на 26 ноября атаковала электроинфраструктуру Тернополя. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на городского голову.

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Последствия удара по Тернополю

Городской голова Тернополя Сергей Надал рассказал, что троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На замену будут автобусы. В частности, вместо троллейбуса №11 будут работать крупногабаритные автобусы, на другие маршруты выедет максимальное количество транспорта.

Также "Тернопольводоканал" постепенно восстанавливает централизованное водоснабжение. Большинство котельных города функционируют, при необходимости их работа также будет поддерживаться генераторами.

По его словам, школы и детские сады будут работать в обычном режиме. Те, в которых нет централизованно электроснабжения, будут работать с генераторов.

Также в городе возобновляют работу пунктов обогрева. Они работают с 8:00 по адресам:

улица Николая Лысенко, 8 – Тернопольский городской территориальный центр социального обслуживания населения;

проспект Воссоединения, 45 – КП "Тернопольский центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко";

Привокзальная площадь, 1 – Вокзал станции "Тернополь";

улица Федьковича,11 – КЗ "Детский – юношеский пластовый центр".

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.