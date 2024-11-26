Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

Обратите внимание Россия запустила "Шахеды": воздушная тревога достигла западных областей

Взрывы в Тернополе сегодня

Взрывы в Тернополе прогремели около 01:00. В домах исчез свет.

Заметим, незадолго до этого, в 00:51 Воздушные силы предупреждали о группе российский беспилотных в направлении Тернополя.

Работаем над выяснением объема повреждений и устранением последствий,

– заявил председатель ОВА Вячеслав Негода.

Уже в 01:49 в Тернополе снова прогремел взрыв. Воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Добавим, этой ночью взрывы прогремели в Киеве. По вражеским дронам работала ПВО. Кроме того, взрыв слышали в Харькове. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения с Юго-Востока.

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