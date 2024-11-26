Во время одной из атак оккупанты снарядили "Шахеды" шрапнелью. Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу, насколько это опасно и какие последствия может иметь.

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В чем наибольшая опасность дронов со шрапнелью

Российские войска в ночь на 22 ноября ударили по жилым кварталам Сум дронами, снаряженными шрапнелью. Вероятнее всего, речь идет о термобарической боевой части (ТБ БЧ-50), ведь именно она имеет в составе шрапнель.

Вокруг самой термобарической боевой части размещено более 2300 шариков диаметром 9 миллиметров,

– отметил Катков.

Во время подрыва инициатора термобарического боеприпаса происходит разлет этих готовых поражающих элементов. Такие боеприпасы наиболее эффективны для поражения живой силы вне укрытий. В случае удара по жилым районам города россияне целенаправленно убивают гражданское население Украины.

Шрапнель – артиллерийский снаряд с поражающими элементами. Фактически это снаряд, "начиненный" пулями. Когда боеприпас разрывается, элементы разлетаются, вызывая большой вред в зоне поражения.

В Сумской ОВА отметили, что такое оружие предназначено исключительно для уничтожения людей, а не объектов. К слову, в результате этой атаки погибли два человека, 12 получили ранения, есть повреждения домов.