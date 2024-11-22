Британские аналитики говорят, что атаки беспилотниками дали России время для восстановления своего парка самолетов дальней авиации и запасов крылатых и баллистических ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на британское Минобороны.

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Как беспилотники повлияли на войну в Украине

По данным британской разведки, конечный эффект применения беспилотников заключается в том, что ситуация с противовоздушной обороной Украины становится более напряженной, сложнее и тяжелее.

В ведомстве отмечают, что россияне постоянно наносят удары по критически важным украинским объектам национальной инфраструктуры и авиабазам. Такими действиями Россия стремится сломать волю украинского народа.

Несмотря на это, в сентябре Украина также успешно использовала БПЛА против военных целей в России. В частности, удалось нанести удары по четырем российским складам стратегических боеприпасов, размещенных за сотни километров от Украины.

Британская разведка отмечает, что тоннаж уничтоженных боеприпасов на этих складах является самой большой потерей боеприпасов, поставленных Россией и КНДР за время войны.

Эти атаки еще раз подчеркивают неспособность России защитить стратегические военные объекты от атак украинских БпЛА,

– говорят в ведомстве.

Там также отметили, что несмотря на технологическое и численное преимущества Россия не смогла получить преимущество в воздухе над Украиной.