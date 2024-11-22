Британські аналітики кажуть, що атаки безпілотниками дали Росії час для відновлення свого парку літаків дальньої авіації та запасів крилатих і балістичних ракет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на британське Міноборони.

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Як безпілотники вплинули на війну в Україні

За даними британської розвідки, кінцевий ефект застосування безпілотників полягає в тому, що ситуація із протиповітряною обороною України стає напруженішою, складнішою та важчою.

У відомстві наголошують, що росіяни постійно завдають ударів по критично важливих українських об'єктах національної інфраструктури та авіабазах. Такими діями Росія прагне зламати волю українського народу.

Попри це, у вересню Україна також успішно використовувала БпЛА проти військових цілей у Росії. Зокрема, вдалося завдати ударів по чотирьох російських складах стратегічних боєприпасів, що розміщені за сотні кілометрів від України.

Британська розвідка зазначає, що тоннаж знищених боєприпасів на цих складах є найбільшою втратою боєприпасів, поставлених Росією та КНДР за час війни.

Ці атаки ще раз підкреслюють нездатність Росії захистити стратегічні військові об'єкти від атак українських БпЛА,

– кажуть у відомстві.

Там також зауважили, що попри технологічну та чисельну переваги Росія не змогла здобути перевагу в повітрі над Україну.