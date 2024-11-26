Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

Зверніть увагу Росія запустила "Шахеди": повітряна тривога досягла західних областей

Вибухи в Тернополі сьогодні

Вибухи в Тернополі пролунали близько 01:00. У будинках зникло світло.

Зауважимо, незадовго до цього, о 00:51 Повітряні сили попереджали про групу російський безпілотних у напрямку Тернополя.

Працюємо над з'ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків,

– заявив голова ОВА В'ячеслав Негода.

Вже о 01:49 у Тернополі знову пролунав вибух. Повітряна тривога триває. Тож у жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.

Додамо, цієї ночі вибухи прогриміли у Києві. По ворожих дронах працювала ППО. Окрім того, вибух чули у Харкові. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Південного Сходу.

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