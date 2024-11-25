Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до відбоїв, щоб вберегти своє життя та полегшити роботу нашим захисникам. Про те, де існує небезпека, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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21:15, 25 листопада Де оголошена повітряна тривога

21:12, 25 листопада "Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

21:09, 25 листопада Нові групи ударних БпЛА рухаються повз Херсонщину на Миколаївщину.

20:32, 25 листопада Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:27, 25 листопада Із півночі рухаться декілька груп БпЛА: кілька груп на заході Сумщини курсом на Чернігівщину,

ще кілька груп на півдні Сумщини курсом на Полтавщину,

нові "Шахеди" з Курської області на Сумщину,

кілька груп на Харківщині у південному напрямку. Із півдня: через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.

20:12, 25 листопада Повітряні сили попередили про ракету через Сумщину.

20:04, 25 листопада Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!

– пишуть у ПС.

19:57, 25 листопада Нові групи ударних БпЛА летять з півдня: рухаються через Запорізьку область північно-західним курсом.

19:51, 25 листопада Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!

– Повітряні сили.