Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до відбоїв, щоб вберегти своє життя та полегшити роботу нашим захисникам. Про те, де існує небезпека, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Де оголошена повітряна тривога
"Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.
Нові групи ударних БпЛА рухаються повз Херсонщину на Миколаївщину.
Відбій загрози застосування балістичного озброєння.
Із півночі рухаться декілька груп БпЛА:
- кілька груп на заході Сумщини курсом на Чернігівщину,
- ще кілька груп на півдні Сумщини курсом на Полтавщину,
- нові "Шахеди" з Курської області на Сумщину,
- кілька груп на Харківщині у південному напрямку.
Із півдня:
- через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.
Повітряні сили попередили про ракету через Сумщину.
Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!
– пишуть у ПС.
Нові групи ударних БпЛА летять з півдня: рухаються через Запорізьку область північно-західним курсом.
Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!
– Повітряні сили.
Рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.