Якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу, перебувайте в укриттях до відбоїв, щоб вберегти своє життя та полегшити роботу нашим захисникам. Про те, де існує небезпека, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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21:15, 25 листопада

Де оголошена повітряна тривога

21:12, 25 листопада

"Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одещину/Миколаївщину.

21:09, 25 листопада

Нові групи ударних БпЛА рухаються повз Херсонщину на Миколаївщину.

20:32, 25 листопада

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

20:27, 25 листопада

Із півночі рухаться декілька груп БпЛА:

  • кілька груп на заході Сумщини курсом на Чернігівщину,
  • ще кілька груп на півдні Сумщини курсом на Полтавщину,
  • нові "Шахеди" з Курської області на Сумщину,
  • кілька груп на Харківщині у південному напрямку.

Із півдня:

  • через Дніпропетровщину в напрямку Кам'янського.
20:12, 25 листопада

Повітряні сили попередили про ракету через Сумщину.

20:04, 25 листопада

Кілька груп ударних БпЛА на півночі Харківщини, курс південний!
– пишуть у ПС.

19:57, 25 листопада

Нові групи ударних БпЛА летять з півдня: рухаються через Запорізьку область північно-західним курсом.

19:51, 25 листопада

Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!
– Повітряні сили.

19:40, 25 листопада

Рух ударних БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівщину.