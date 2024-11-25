Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях до отбоя, чтобы уберечь свою жизнь и облегчить работу нашим защитникам. О том, где существует опасность, читайте в материале 24 Канала.

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21:15, 25 ноября Где объявлена воздушная тревога

21:12, 25 ноября "Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.

21:09, 25 ноября Новые группы ударных БпЛА движутся мимо Херсонщины на Николаевщину.

20:32, 25 ноября Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:27, 25 ноября С севера движутся несколько групп БПЛА: несколько групп на западе Сумской области курсом на Черниговскую область,

еще несколько групп на юге Сумщины курсом на Полтавщину,

новые "Шахеды" из Курской области на Сумщину,

несколько групп на Харьковщине в южном направлении. С юга: через Днепропетровскую область в направлении Каменского

20:12, 25 ноября Воздушные силы предупредили о ракете через Сумскую область.

20:04, 25 ноября Несколько групп ударных БпЛА на севере Харьковщины, курс южный!

– пишут в ПС.

19:57, 25 ноября Новые группы ударных БпЛА летят с юга: движутся через Запорожскую область северо-западным курсом.

19:51, 25 ноября Угроза применения баллистического вооружения с севера!

– Воздушные силы.