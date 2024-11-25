Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях до отбоя, чтобы уберечь свою жизнь и облегчить работу нашим защитникам. О том, где существует опасность, читайте в материале 24 Канала.
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Где объявлена воздушная тревога
"Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.
Новые группы ударных БпЛА движутся мимо Херсонщины на Николаевщину.
Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
С севера движутся несколько групп БПЛА:
- несколько групп на западе Сумской области курсом на Черниговскую область,
- еще несколько групп на юге Сумщины курсом на Полтавщину,
- новые "Шахеды" из Курской области на Сумщину,
- несколько групп на Харьковщине в южном направлении.
С юга:
- через Днепропетровскую область в направлении Каменского
Воздушные силы предупредили о ракете через Сумскую область.
Несколько групп ударных БпЛА на севере Харьковщины, курс южный!
– пишут в ПС.
Новые группы ударных БпЛА летят с юга: движутся через Запорожскую область северо-западным курсом.
Угроза применения баллистического вооружения с севера!
– Воздушные силы.
Движение ударных БпЛА через Сумщину курсом на Черниговщину.