Если в вашем регионе объявлена воздушная тревога, находитесь в укрытиях до отбоя, чтобы уберечь свою жизнь и облегчить работу нашим защитникам. О том, где существует опасность, читайте в материале 24 Канала.

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21:15, 25 ноября

Где объявлена воздушная тревога

21:12, 25 ноября

"Шахеды" из акватории Черного моря курсом на Одесскую/Николаевскую область.

21:09, 25 ноября

Новые группы ударных БпЛА движутся мимо Херсонщины на Николаевщину.

20:32, 25 ноября

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

20:27, 25 ноября

С севера движутся несколько групп БПЛА:

  • несколько групп на западе Сумской области курсом на Черниговскую область,
  • еще несколько групп на юге Сумщины курсом на Полтавщину,
  • новые "Шахеды" из Курской области на Сумщину,
  • несколько групп на Харьковщине в южном направлении.

С юга:

  • через Днепропетровскую область в направлении Каменского
20:12, 25 ноября

Воздушные силы предупредили о ракете через Сумскую область.

20:04, 25 ноября

Несколько групп ударных БпЛА на севере Харьковщины, курс южный!
– пишут в ПС.

19:57, 25 ноября

Новые группы ударных БпЛА летят с юга: движутся через Запорожскую область северо-западным курсом.

19:51, 25 ноября

Угроза применения баллистического вооружения с севера!
– Воздушные силы.

19:40, 25 ноября

Движение ударных БпЛА через Сумщину курсом на Черниговщину.