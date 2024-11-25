Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГВА. Не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.

Обратите внимание Россия запустила "Шахеды": тревога объявлена на Киевщине и еще ряде областей

Взрывы в Киеве сегодня

Воздушная тревога в Киеве продолжается уже более 2 часов.

В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!

– подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Заметим, Воздушные силы предупреждали о движении российских ударных дронов в Киевской области. В частности, в 23:32 писали об угрозе для Броваров, Белой Церкви и Киева.

К слову, около 22:00 ОВА также сообщала о работе Сил ПВО по вражеским беспилотникам.

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