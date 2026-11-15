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БПЛА атакуют Украину, под ударом учебное заведение в Харькове: где существует угроза обстрела

Дария Черныш
Атака России на Украину

Атака России на Украину / GettyImages (иллюстративное изображение)

Российские войска вновь запускают по Украине различные воздушные цели, в том числе с помощью ударных беспилотников. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.

О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.

 
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Воздушная тревога в Украине: смотрите карту

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Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью

Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к Золотоношам

Реактивный БПЛА в Староконстантинове

Реактивные БПЛА в Черкасской области, маршрут Звенигородка – Шпола

УАБы в Запорожье

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Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в Вапнярку

Реактивный БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область.

Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Новомиргорода.

Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс на юг

Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Знаменки, курс – северо-западный

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Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя

Сумская область: БПЛА направляется в сторону Конотопа.

Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Песчанки.

Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Ингулецкого.

БПЛА в Харьковской области, направление Балаклея

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Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Козятина, курс – на запад

Атаки на Сумскую общину

В течение дня российская армия совершила атаку на Сумскую общину управляемыми авиабомбами и FPV-дронами на оптоволокне, сообщил глава ОГА Сергей Кривошеенко.

В результате двух ударов FPV-дронов в Сумах и еще одного в Стецковском старостате пострадали два человека.

  • В больницу доставили 22-летнего мужчину, получившего многочисленные ранения в результате попадания дрона в припаркованный автомобиль в Ковпаковском районе города.
  • Также в результате удара вблизи частного дома в Стецковском старостате 15-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию.

Кроме того, российский УАБ повредил частный дом в Стецковке. Никто не пострадал. Повреждения получили еще несколько частных домов: были повреждены стены, крыши и окна.

Последствия атаки устраняют соответствующие службы.

Реактивные БПЛА в Желтых Водах в Днепропетровской области.

Реактивный БПЛА в Одесской области, курс на Подольск.

Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча

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Винницкая область: Реактивный БПЛА в направлении Погребище.

Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области.

Реактивный БПЛА в Староконстантинове, прилетевший с востока в Хмельницкой области.

Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жашкова

Винницкая область: Реактивный БПЛА на севере области, курс – западный

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Враг нанес удар по Харькову

Российский БПЛА типа "Молния" нанес удар по Шевченковскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Враг попал в здание детского учебного заведения.

Реактивный БПЛА в Синельниково (Днепропетровская область)

Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина

Реактивный БПЛА из Черниговской области – в Полтавскую область, курсом на Пирятин

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