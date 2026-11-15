БПЛА атакуют Украину, под ударом учебное заведение в Харькове: где существует угроза обстрела

Атака России на Украину / GettyImages (иллюстративное изображение)
Российские войска вновь запускают по Украине различные воздушные цели, в том числе с помощью ударных беспилотников. В связи с угрозой атаки в ряде областей объявлена воздушная тревога.
О угрозе для отдельных населенных пунктов и передвижении дронов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Куда летят вражеские цели?
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
Прогнозы
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Реактивный БПЛА на севере Черниговской области, курс вдоль границы с Беларусью
Реактивный БПЛА в Черкасской области, направляется к Золотоношам
Реактивный БПЛА в Староконстантинове
Реактивные БПЛА в Черкасской области, маршрут Звенигородка – Шпола
УАБы в Запорожье
Винницкая область: реактивный БПЛА направляется в Вапнярку
Реактивный БПЛА из Брянской области (Россия) – в Черниговскую область.
Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Новомиргорода.
Реактивные БПЛА на востоке Черниговской области (Сребное/Талалаевка), курс на юг
Кировоградская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Знаменки, курс – северо-западный
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя
Сумская область: БПЛА направляется в сторону Конотопа.
Винницкая область: Реактивный БПЛА направляется в сторону Песчанки.
Кировоградская область: Реактивные БПЛА направляются в сторону Ингулецкого.
БПЛА в Харьковской области, направление Балаклея
Винницкая область: Реактивный БПЛА пролетел мимо Козятина, курс – на запад
Атаки на Сумскую общину
В течение дня российская армия совершила атаку на Сумскую общину управляемыми авиабомбами и FPV-дронами на оптоволокне, сообщил глава ОГА Сергей Кривошеенко.
В результате двух ударов FPV-дронов в Сумах и еще одного в Стецковском старостате пострадали два человека.
- В больницу доставили 22-летнего мужчину, получившего многочисленные ранения в результате попадания дрона в припаркованный автомобиль в Ковпаковском районе города.
- Также в результате удара вблизи частного дома в Стецковском старостате 15-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию.
Кроме того, российский УАБ повредил частный дом в Стецковке. Никто не пострадал. Повреждения получили еще несколько частных домов: были повреждены стены, крыши и окна.
Последствия атаки устраняют соответствующие службы.
Реактивные БПЛА в Желтых Водах в Днепропетровской области.
Реактивный БПЛА в Одесской области, курс на Подольск.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча
Винницкая область: Реактивный БПЛА в направлении Погребище.
Реактивный БПЛА из Киевской области в направлении Винницкой области.
Реактивный БПЛА в Староконстантинове, прилетевший с востока в Хмельницкой области.
Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Жашкова
Винницкая область: Реактивный БПЛА на севере области, курс – западный
Враг нанес удар по Харькову
Российский БПЛА типа "Молния" нанес удар по Шевченковскому району Харькова, сообщил мэр Игорь Терехов. Враг попал в здание детского учебного заведения.
Реактивный БПЛА в Синельниково (Днепропетровская область)
Винницкая область: реактивный БПЛА в направлении Козятина
Реактивный БПЛА из Черниговской области – в Полтавскую область, курсом на Пирятин
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