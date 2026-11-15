БПЛА атакуют Украину, под ударом учебное заведение в Харькове: где существует угроза обстрела

В течение дня российская армия совершила атаку на Сумскую общину управляемыми авиабомбами и FPV-дронами на оптоволокне, сообщил глава ОГА Сергей Кривошеенко.

В результате двух ударов FPV-дронов в Сумах и еще одного в Стецковском старостате пострадали два человека.

В больницу доставили 22-летнего мужчину, получившего многочисленные ранения в результате попадания дрона в припаркованный автомобиль в Ковпаковском районе города.

Также в результате удара вблизи частного дома в Стецковском старостате 15-летняя девушка перенесла острую стрессовую реакцию.

Кроме того, российский УАБ повредил частный дом в Стецковке. Никто не пострадал. Повреждения получили еще несколько частных домов: были повреждены стены, крыши и окна.

Последствия атаки устраняют соответствующие службы.