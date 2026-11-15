БпЛА атакують Україну, під ударом навчальний заклад у Харкові: де існує загроза обстрілу

Упродовж дня російська армія атакувала Сумську громаду керованими авіабомбами та FPV-дронами на оптоволокні, повідомив керівник ОВА Сергій Кривошеєнко.

Унаслідок двох ударів FPV-дронів у Сумах та ще одного в Стецьківському старостаті постраждали двоє людей.

До лікарні доправили 22-річного чоловіка, який дістав численні поранення через влучання дрона в припарковану автівку у Ковпаківському районі міста.

Також через удар поблизу приватного будинку в Стецьківському старостаті 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес.

Крім того, російська КАБ пошкодила приватний будинок у Стецьківці. Ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнали ще кілька приватних осель: понівечені стіни, покрівлі та вікна.

Наслідки атаки ліквідують відповідні служби.