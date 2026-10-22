Враг начал воздушное нападение вечером 21 октября, запустив ракеты различных типов вместе с большим количеством беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на утро боевая работа продолжается, ведь в небе над Украиной до сих пор находятся вражеские аппараты.

Откуда запускали цели и что известно о попаданиях?

Для обстрела оккупанты применили ракеты "Искандер-М", С-400, "Циркон" и "Оникс", которые запускали из районов Курской, Брянской и Ростовской областей России.

Кроме того, противник запустил 210 ударных беспилотников, среди которых 110 единиц составляли реактивные "Шахеды", а остальные – дроны типов "Гербера", "Италмас" и имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись из Миллерово, Орла, Курска, Шаталова, Приморско-Ахтарска, а также из захваченного Крыма и оккупированного Донецка.

Отбивали воздушную атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.

Защитникам неба удалось сбить и подавить 181 дрон, в том числе 87 реактивных беспилотников. При этом военные зафиксировали попадания средств нападения в 32 точках, а обломки сбитых целей упали на 8 участках.

В частности, последствия обстрелов фиксировались в нескольких районах Киева. Снова повреждения получил Южный мост. К сожалению, один человек погиб из-за российского террора. Известно также, что среди 22 пострадавших есть дети.



Сбитые дроны / ПС

В ночь на 19 октября российские войска также нанесли массированный комбинированный удар, тогда силы ПВО сбили и подавили 247 целей.