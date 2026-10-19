В Воздушных силах раскрыли детали отражения ночной атаки.

Сколько ракет и дронов Россия запустила по Украине?

В ночь на 19 октября враг атаковал Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами "Искандер-К" и 269 ударными беспилотниками разных типов.

По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 247 целей:

4 крылатых ракеты "Искандер-К";

243 БПЛА типа "Шахед" (из них – 43 реактивные), S-8000 "Бандероль", "Гербера" и дронов других типов.

Вражеские снаряды попали на 25 локациях, обломки упали – на 8.

Напомним, что под ракетными ударами ночью и утром находился Киев. В столице повреждены жилые многоквартирные и частные дома, станция метро, ​​автомобили, офисные помещения, учебное заведение, магазины, автозаправочные станции и торговый центр.

По состоянию на утро власти сообщали об одном погибшем – 21-летней девушке – и 8 пострадавших.

В Ирпене россияне могли нанести серьезные разрушения одному из крупнейших предприятий города.

Ночью враг поразил несколько объектов инфраструктуры в Ровно. В разных уголках региона – обесточивание. Больше всего – в Ровенском районе.