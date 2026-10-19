У Повітряних силах розкрили деталі відбиття нічної атаки.

Скільки ракет і дронів Росія запустила по Україні?

У ніч проти 19 жовтня ворог атакував Україну балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, крилатими ракетами "Іскандер-К" та 269 ударними безпілотників різних типів.

Станом на 09:00 сили ППО знешкодили 247 цілей:

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

243 БпЛА типу "Шахед" (із них – 43 реактивні), S-8000 "Бандероль", "Гербера" та дронів інших типів.

Ворожі снаряди влучили на 25 локаціях, уламки впали – на 8.

Нагадаємо, що під ракетними ударами уночі та вранці перебував Київ. У столиці пошкоджено житлові багатоквартирні та приватні будинки, станцію метро, автомобілі, офісні приміщення, навчальний заклад, магазини, автозаправні станції та торговельний центр. Станом на ранок влада повідомляла про одного загиблого – 21-річну дівчину – та 8 постраждалих.

В Ірпені росіяни могли завдати серйозних руйнувань одному з найбільших підприємств міста.

Уночі ворог уразив кілька об'єктів інфраструктури у Рівному. У різних куточках регіону – знеструмлення. Найбільше – у Рівненському районі.