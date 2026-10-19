Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно об обстреле Ровно в ночь на 19 октября?

Как сообщили Воздушные силы, российская армия применила беспилотники с реактивными двигателями, которые входили на территорию Ровенской области. Подразделения противовоздушной обороны вели интенсивные боевые действия по воздушным целям в пригороде.

Жители города Ровно слышали серию взрывов. Под угрозой также находились Здолбунов, Сарны и другие населенные пункты региона, о чем писали местные мониторинговые сообщества, такие как "Рівне Головне".

О последствиях атаки информации от властей пока не поступало. Воздушные удары по Украине продолжаются – позаботьтесь о безопасности, если в вашей области объявлена тревога.

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Добавим, что этой ночью взрывы слышали и в другом городе на западе Украины – Луцке. Также враг нанес массированный удар баллистическими ракетами по Киеву.