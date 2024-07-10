Враг ударил по гражданским объектам Киева, в частности детской больнице "Охматдет" ракетами из акватории Каспийского моря. В сеть попало видео, как воздушные цели преодолевают водное пространство, чтобы убить еще более четырех десятков украинцев.

Смотрите также Во Львове прощаются с врачом Светланой Лукьянчик, которая погибла в результате удара по "Охматдету"

Смертельная атака на Украину

Ночью и утром 8 июля оккупанты запустили по нашей стране 38 ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Вражеские ракеты летят в направлении Украины: смотрите видео

Напомним, что взрывы раздавались в Сумской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской области и в Киеве. В столице – попадания в нескольких районах. В частности, в Шевченковском районе ракета Х-101 попала в корпус больницы "Охматдет", а в Днепровском снаряд попал по медцентру Adonis. В общем атака 8 июля унесла жизни 33 человек. В Кривом Роге и Днепре тоже были прилеты. Там погибло 11 человек.