Что происходило на фронте на Востоке и Юге Украины, как протекает операция ВСУ на Курщине, каковы усилия нашей страны на международной арене, передает 24 Канал.

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06:11, 11 сентября Трампа спросили, хочет ли он победы Украины в войне Во время дебатов кандидатов в президенты США Трампа спросили, в национальных интересах Соединенных штатов победа Украины. Он заявил, что в интересах США завершить войну. Экс-президент заверил, что знает, как положить ей конец. Он планирует свести Зеленского и Путина, чтобы те договорились между собой.

06:09, 11 сентября Байден заявил, что Белый дом прорабатывает разрешение на удары вглубь России США уже прорабатывают вопрос о снятии ограничений, заявил Байден. Джо Байдена спросили, снимут ли США ограничения на использование Украиной оружия большой дальности по территории России. На это американский лидер ответил, что его администрация "сейчас это решает". До сих пор Вашингтон объяснял свой отказ в соответствующем разрешении нежеланием якобы обострять конфликт.