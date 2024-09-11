Що відбувалося на фронті на Сході та Півдні України, як протікає операція ЗСУ на Курщині, якими є зусилля нашої країни на міжнародній арені, передає 24 Канал.

Дивіться також Трамп уникнув відповіді на запитання, чи хоче закінчення війни в Україні

06:11, 11 вересня Трампа запитали, чи прагне він перемоги України у війні Під час дебатів кандидатів у президенти США Трампа спитали, чи в національних інтересах Сполучених штатів перемога України. Він заявив, що в інтересах США завершити війну. Експрезидент запевнив, що знає, як покласти їй край. Він планує звести Зеленського і Путіна, аби ті домовилися між собою.

06:09, 11 вересня Байден заявив, що Білий дім опрацьовує дозвіл на удари вглиб Росії США вже опрацьовують питання щодо зняття обмежень, заявив Байден. Джо Байдена запитали, чи знімуть США обмеження на використання Україною зброї великої дальності по території Росії. На це американський лідер відповів, що його адміністрація "зараз це вирішує". Досі Вашингтон пояснював свою відмову у відповідному дозволі небажанням нібито загострювати конфлікт.