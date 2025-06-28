Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Что известно об угрозе обстрела

Враг поднял самолеты Ту-95 с авиабазы "Оленья".

В мониторинговых ресурсах в 22:47 отметили, что состоялся взлет бортов Ту-95МС, которые снаряженные крылатыми ракетами Х-101/55. По состоянию на 22:50 отмечен взлет 3 бортов.

В Воздушных силах ВС Украины подтвердили информацию, отметив, что 3 борта осуществляют полет в юго-восточном направлении по состоянию на 22:59.

OSINT-аналитики предполагают, что в районе Энгельса самолеты будут около 01:30 – 02:00. Если отсюда будут пуски, то в Украине ракеты будут около 02:00 – 03:00.

В районе Каспийского моря авиация может быть в 03:00 – 03:30. Если пуски будут оттуда, то в воздушном пространстве Украины ракеты будут около 04:30 – 05:00.

В то же время в ряде областей объявлена воздушная тревога. По состоянию на 22:50 вражеские дроны атакуют Сумы, Черкасскую, Полтавскую, Николаевскую и другие области Украины.

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