Россия совершила атаку на Винницкую область: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура и автомобили

Ворог атакував кілька громад Вінниччини / Canva, ілюстративне
В результате российской атаки на Винницкую область 5 ноября были повреждены объекты гражданской и критически важной инфраструктуры в нескольких общинах области. Известно о трех пострадавших, все они получили легкие травмы.
Об этом сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная.
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Что известно об атаке?
В нескольких общинах Винницкой области зафиксированы повреждения гражданской и критической инфраструктуры в результате вражеской атаки. На данный момент известно о трех пострадавших, получивших легкие травмы. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь.
В одной из общин области после удара загорелись два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар. В другом месте огонь повредил 11 автомобилей. Четыре транспортных средства сгорели полностью, еще семь получили повреждения.
После отбоя воздушной тревоги энергетики приступили к восстановительным работам на объектах, поврежденных в результате атаки. В то же время все соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия российского удара.
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Напомним, 5 ноября враг атаковал и Киевскую область. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БПЛА в направлении нескольких районов столицы, в частности Бортничей, Дарницы и Печерска. Около 08:55 в Киеве раздались взрывы.
В 09:00 в Киевской городской военной администрации сообщили, что в Печерском районе обломки беспилотника упали на открытую территорию. Информацию о возможных пострадавших и повреждениях уточняют.
Киевлян попросили не публиковать фото и видео работы украинской противовоздушной обороны. Не следует также распространять кадры мест возможных попаданий.
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