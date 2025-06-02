Однако власти региона решили не рассказывать ни об атаке, ни о жертвах, которые вызвали дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Воронежскую область

По данным источников российских СМИ в экстренных службах региона, в ночь на 2 июня дроны атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Валерия Павловича Чкалова в Воронежской области. В результате этого погибли двое российских военнослужащих.

Напомним, что этой ночью в России были зафиксированы "неизвестные беспилотники" в нескольких регионах, в частности в Курске, Воронеже, Липецкой области, Ярославле и Рязани. Также неспокойно было под Москвой.

Местные жители сообщали о взрывах и дыме, тогда как власти заявляли о сбивании дронов системами ПВО. Стоит заметить, что в результате атаки в некоторых регионах наблюдались перебои с мобильной связью.