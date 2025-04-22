Российский КАБ попал в один из плотно застроенных девятиэтажками районов города, рассказал корреспондент 24 Канала из Запорожья. Сейчас на месте удара продолжаются работы спасателей и коммунальщиков.

Важно Разрушенная многоэтажка и авто в огне: жуткое видео после атаки на Запорожье

КАБ прилетел в плотно застроенный район

Утром 22 апреля в Запорожье сначала прозвучала воздушная тревога по заходу российских дронов и сразу полетели бомбардировщики.

Я слышал этот взрыв, но был в другой части города. Понял, что куда-то прилетело, а потом увидел столб дыма в том месте,

– сообщил корреспондент.

Российская бомба прилетела в плотно застроенный жилой район города, застроенный девятиэтажками, также там есть одна 16-этажка.

В результате вражеской атаки погибла 69-летняя женщина. На момент приезда медиков она получила тяжелое ранение. К сожалению, ее не удалось ее спасти из-за очень сложных травм, которые она получила.

Также из-за атаки, по предварительным данным, были ранены 4 человека. Среди них двое детей: мальчик четырех лет находится в состоянии средней тяжести, а 14-летний парень – в тяжелом состоянии, медики сейчас борются за его жизнь.

Рядом с жилым районом, куда попал российский КАБ расположен центральный продуктовый рынок Запорожья. А с другой стороны трамвайной колеи – центральный вещевой рынок.

Сегодня, после понедельника, во вторник, там всегда многолюдно, ходят сотни людей. Можно только представить, какую беду наделала бы эта бомба, если бы попала туда,

– отметил корреспондент из Запорожья.

Сейчас на месте взрыва продолжаются спасательные работы. Там все засыпано обломками. В городе много черного дыма из-за того, что сгорел дотла ряд автомобилей.

Понятно, что в девятиэтажках обломки могли залететь в помещение, пробить окна, кого-то задеть. Поэтому окончательной информации о пострадавших пока нет.

Напомним, что после 11:26 в Запорожье местные жители услышали мощные взрывы. Позже стало известно, что один КАБ попал по инфраструктурному объекту, второй по густонаселенному району и жилому дому.

Также в результате атаки произошли значительные разрушения – повреждены первые этажи многоэтажки и пылали машины.