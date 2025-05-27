Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канале "Подсолнух", который рассказывает об украинской авиации.

Смотрите также Очень сложный маневр: как украинские пилоты запускают дальнобойные бомбы AASM Hammer

В Белгородской области успешно отработала украинская авиация

Украинские пилоты сбросили две бомбы с МиГ-29 и ударили по месту сосредоточения российских военных в селе Глотово. Для атаки работников вражеской ФСБ защитники использовали две французские высокоточные авиабомбы AASM Hammer.

Так украинская авиация уничтожила крышу и несколько этажей дома, где находились россияне. Пилотов сопровождал разведывательный беспилотник, который и зафиксировал успешное поражение объекта.

Так бывает когда с первого раза не доходит, тогда казакам надо идти и повторно проводить беседу,

– говорится в сообщении.

Осинтер под ником blinzka определил, что здание ФСБ бомбы поразили в 5 километрах от границы с Украиной. Там могли находиться пограничники, ведь эта служба в России тоже принадлежит ФСБ.

Украинские пилоты ударили по объекту ФСБ: смотрите видео поражения

Авиабомбы AASM хорошо показали свою работу в условиях украино-российской войны. В ней есть строенный ракетный двигатель, что влияет на дальность поражения. Бомбу можно применять за 15 километров, если пускать ее с малых высот, а до 70 километров – если пуск был с большой высоты.

Вероятно, удар по российским позициям на сахарозаводе в Тёткино в апреле был нанесен именно этой бомбой. Тогда украинской авиации удалось уничтожить помещение, где оккупанты хранили боеприпасы и готовили к атакам свои БПЛА.