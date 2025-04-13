В сети показали момент бомбового удара по позициям в промзоне этого населенного пункта на Курщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Подсолнух".

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На заводе россияне хранили оборудование и БпЛА

Удар по сахарному заводу в Тьоткино, вероятно, нанес истребитель МиГ-29. Он сбросил на оккупантов высокоточную французскую авиабомбу AASM HAMMER.

На опубликованных кадрах видно момент попадания в одно из зданий завода. Бомба пробила крышу и сдетонировала внутри. В результате атаки разрушена целая секция конструкции.

"Подсолнечник" утверждает, что внутри россияне хранили свое оборудование и организовали цеха предварительной подготовки БпЛА.

Момент удара по сахарозаводу в Тьоткино: смотрите видео

К слову, в 2023 году Центр национального сопротивления сообщал, что этот сахарный завод судился с российским Минобороны – требовал материальную компенсацию после того, как российские войска зашли на его территорию, из-за чего там неоднократно были прилеты. Правда, тогда иск не удовлетворили.