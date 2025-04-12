СМИ пишут, что загорелся мазут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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Что известно о пожаре на аэродроме в Саратове

Вечером 12 апреля над российским Саратовом поднялось густое облако дыма. Сообщают, что горит местный аэродром.

Фото и видео "задымления" публикуют многочисленные российские СМИ и телеграмм-каналы.

Уточняется, что горит в районе Ельшанки, что на северо-восток от Саратова.

Также сообщают, что перед началом пожара раздались взрывы. В небо поднялся вертолет. Российские СМИ пишут, что горит мазут.

В Саратове горит аэродром: смотрите видео

В российском Саратове слышали взрывы: смотрите видео

Напомним, российская "безаналоговая" ПВО могла сбить собственный вертолет под Москвой. В Наро-Фимске его приняли за беспилотник.

Из опубликованных в сети кадров понятно, что российская ПВО пыталась сбить, вероятно, БпЛА. Местные жители утверждают, что объект, который сбила российская "пе-ве-о" очень похож на вертолет.